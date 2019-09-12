12.09.2019 15:39

Konya'da okul önlerinde denetim

Konya'da zabıta ve polis ekipleri tarafından okul önlerinde seyyar satıcı, dilenci, madde bağımlısı, şüpheli kişi ile okul servisi araçlarında denetimler artırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde 'Mobil Park' uygulaması kapsamında 2 yıl önce başlattığı okul önlerindeki denetimlerini bu yılda devam ettiriyor. Öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı boyunca güvenli bir şekilde okula gelip gitmeleri ve tükettikleri gıdaların sağlıklı olması için zabıt ve polis işbirliği içinde gerçekleşen uygulama kapsamında bugün merkez Selçuklu ilçesi'ndeki Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu önünde denetim yapıldı. Polis ve zabıta, okul çevresinden geçen araç ve motosikletleri durdurup, sürücülerin ehliyetlerini kontrol edip, araç içinde arama yaptı. Yine okul önünde park halinde bulunan araçların plakalarını da tek tek kontrol etti. Okul çevresinden geçen şüpheli kişileri de durdurup, kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Okul önünde seyyar satıcıya rastlanmazken, şase numarası bulunmayan bir motosikletten trafikten men edildi.

Polis ve zabıta okul çıkışında ise öğrenci servis araçlarını kontrol edip, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kriterlerine uygun olup, olmadığını inceledi. Servis aracı içinde emniyet kemerlerinin olup olmadığı ve öğrencilerin, kemeri takıp takmadığını da kontrol edildi. Polis ve zabıtanın gerçekleştirdiği denetime Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da eşlik etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı komiseri Ahmet Kabakçı, okul çevrelerindeki uygulamanın 2 yıldır devam ettiğini ve uygulama sayesinde okul çevresinde suç oranlarının azaldığını belirtti. Kabakçı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek uygulamaya geçirilen Mobil Park Uygulamamız ile okul önlerinde özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde, okul çevresinde okul ile alakası olmayan şahıslara yönelik uygulamalar yapıyoruz. Seyyar satıcılar, dilenciler, madde bağımlısı kişileri kontrol ediyoruz. Bununla birlikte servis araçlarını da kontrol etmekteyiz. Araçların güzergah üzerindeki izin belgesi, emniyet kemeri, okul taşıdı levhalarının olup olmadığı, araçların uygunluğuyla ilgili çalışmalar yapmaktayız. Hiçbir belgesi olmadan korsan taşımacılık olarak faaliyet gösteren araçlarla ilgili denetimlerimizi de sürdürmekteyiz diye konuştu.

Denetimlere katılan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da, Konya genelinde taşımalı sistem dahil 450 bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde taşınması için denetimlerin yapıldığını ve şu ana kadarda sorunsuz bir taşımanın gerçekleştiğini kaydetti.

Okullar açılmadan öncede servis araçlarında görevli şoför ve rehberler için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden Karabacak, şunları söyledi

Şu an bir okulumuzdayız ve denetimdeyiz. Denetim hem asayiş ekiplerimizin okul çevresindeki denetmeleri hem de okul içinde araçların teknik donanımları, şoför ve rehber personelin kriterlerinin kontrolleri yapıldı. Amacımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılını kazasız, belasız uygun sevkiyatı yapmak. Bugün kadar Konya ilimizde şükürler olsun ki herhangi bir kazamız olmadı. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nde belirtilmiş olan tüm kriterler hem araç adına hem seçkin personel ve şoförlerimiz adına uygulanmış durumda. Okullar başlamadan önce İl Emniyet Müdürlüğümüz, Zabıta Daire Başkanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte odalarımızın iştirakleri, üyelerimiz, şoför ve rehber personelinin katılımıyla bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılar verimli geçiyor ve sezona hazırlık yapılıyor. Konya il genelinde taşımalı eğitim dahil 450 bin yakın öğrencimiz sevkiyatı sorunsuz bir şekilde yapılıyor.

Velilere, korsan taşımacılık konusunda uyarıda bulunan Karabacak, En büyük güvenlik zafiyeti burada oluşuyor. Çünkü siz, emanetinizi kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Değerinizi kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Bizlerde sorumlu yöneticiler olarak olaylar vuku bulmadan Konya genelinde Valilik ve Belediyemizle önlem aldık. Önlem almaya da devam ediyoruz dedi.

Kaynak: DHA