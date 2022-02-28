Konya'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12'si öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Ereğli İlçesi Belceağaç Mahallesi İvriz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah G. idaresindeki 42 GAD 15 plakalı öğrenci taşıyan servis minibüsü ile Cezmi Ö. idaresindeki 42 YL 206 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs metrelerce sürüklenirken, otomobil ise çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada, 12'si öğrenci olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA