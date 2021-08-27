Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
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Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu

Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.

Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi." dedi.

"Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz"

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor." diye konuştu.

Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu
Konya'da obruk içerisinde obruk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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