Konya'da Obruk Hanı restorasyon çalışmaları sürüyor Karatay Belediyesi, başlattığı yaklaşık 800 yıllık Obruk Hanı'nın restorasyonu çerçevesinde, hanın yanında bulunan ve içi su dolu 180 metre genişliğindeki Kızören Obruğu'nun, çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Karatay Belediyesi, başlattığı yaklaşık 800 yıllık Obruk Hanı'nın restorasyonu çerçevesinde, hanın yanında bulunan ve içi su dolu 180 metre genişliğindeki Kızören Obruğu'nun, çevre düzenleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu dönemi kervansarayı Obruk Hanı ve hanın yanındaki Kızören Obruğu'nun restorasyon ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla ülke turizmine kazandırılacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu çalışmaların ardından bölgenin, önemli yeni turizm merkezi haline geleceğini vurguladı.

Restorasyon çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte bu bölgemiz yerli ve yabancı turistlerin yeni uğrak noktası haline gelecek ve şehrimizin turizmden aldığı pay daha da artacak. Selçuklu'ya başkentlik yapmış Konyamızın her köşesinde birbirinden kıymetli eserler bulunuyor. Tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu bu güzergahta Zazadin Hanı'ndan, Sultanhanı'na kadar çok sayıda kervansaray var. Han turizmi açısından da bu rota oldukça önemli. Obruk Hanı da bu önemli eserlerden. Karatay Belediyesi olarak bizler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Konya Valiliğimizin de desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Obruk Hanı'nı bir an önce turizme kazandırmak için canla başla çalışarak emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Kılca, "Ülkemiz ve Konyamızın gelişmesi için büyük destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Konya'nın tüm projelerinde katkıları bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA