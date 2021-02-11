Konya'da nesli tehlikede olan bitki ve hayvan uzuvlarından yapılmış takılar yakalandı
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Konya'da nesli tehlikede olan bitki ve hayvan uzuvlarından yapılmış takılar yakalandı

11.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:28
Konya'da nesli tehlikede olan bitki ve hayvan uzuvlarından yapılmış takılar yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda, nesli tehlikede olan bitki ve hayvan uzuvlarından yapılmış takılar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda, nesli tehlikede olan bitki ve hayvan uzuvlarından yapılmış takılar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları üzerine Meram ve Karatay ilçelerinde iki iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında olan 121 parça bin 724 gram ağırlığında kehribar, bufalo boynuzu ve Caretta caretta kaplumbağa kabuğuyla yapılmış tesbih, kolye ve bileklik bulundu.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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