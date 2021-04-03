Konya'da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi

Konya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis yaptığı operasyonlarda 10 şüpheliyle birlikte 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi
Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi

Konya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan polis yaptığı operasyonlarda 10 şüpheliyle birlikte 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda uyuşturucu hap satan 10 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takip eden NSM ekipleri, kent genelinde yaptığı operasyonlarla 10 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda ev, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 8 bin 111 adet uyuşturucu hap ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmaktan" işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Armağan Çağlayan İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da narkotik ekipleri 8 bin 111 uyuşturucu hap ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:28:31. #1.14#
title