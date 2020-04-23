Konya'da müzik öğretmeninden evinin balkonundan gitarlı 23 Nisan konseri Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir lisede görev yapan müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda gitar eşliğinde verdiği mini konser, renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir lisede görev yapan müzik öğretmeni Tayfun Korkmaz'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunda gitar eşliğinde verdiği mini konser, renkli görüntüler oluşturdu. Evsat Mahallesi Orhan Özgür Caddesi'ndeki evinin ikinci katının balkonunda konser veren Korkmaz, gitarla 23 Nisan ve İzmir marşları ile kahramanlık türkülerini çalarak sesiyle eşlik etti. Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Korkmaz'ın verdiği mini konser, komşu binalarda oturanlarda da büyük coşkuya sahne oldu. Komşuları, Korkmaz'ın yaklaşık 45 dakika süren konserine, balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik edip destek verdi. Bazı aileler ise mini konseri cep telefonlarından canlı yayın yaparak takipçilerine izlettirdi. Kaynak: AA