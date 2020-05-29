Konya'da müzeler 1 Haziran'da ziyarete açılıyor
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentteki müzelerin 1 Haziran'da ziyarete açılacağını bildirdi.
29.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:09
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentteki müzelerin 1 Haziran'da ziyarete açılacağını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şehirdeki bütün müzelerin ziyarete açılacağı belirtildi.
Açıklamada, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10.30'da Mevlana Müzesi'nde ziyarete açılış öncesi Sema programı gerçekleştirileceği bilgisine de yer verildi.
Kaynak: AA