Konya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Konya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Konya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, eşi ve üç torunuyla son anda evden çıkmayı başaran yaşlı adam, yanan evini gözyaşlarıyla izledi.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, eşi ve üç torunuyla son anda evden çıkmayı başaran yaşlı adam, yanan evini gözyaşlarıyla izledi.

Aziziye Mahallesi Piri Mehmet Paşa Sokağı'ndaki müstakil evde oturan 68 yaşındaki Nihat Halıcıoğlu, yan odadan dumanlar geldiğini fark ederek eşi ve üç torunuyla dışarıya çıktı.

Alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangın evi sardı. Çevredeki komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürülürken müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Dışarıda evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Halıcıoğlu, evde otururken yangını fark edip dışarıya çıktıklarını ifade ederek "Ev kullanılamaz hale geldi. Evde eşim ve üç torunum vardı. Yangının nasıl çıktığını anlamadık." diye konuştu.

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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