Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ereğli İlçesi Cahı Mahallesi 93.197 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, S.B.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa zamanda söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Konya'da müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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