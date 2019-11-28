Konya'da motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:52

Konya'nın Ereğli ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, Ereğli-Karaman yolu Melicek Mahallesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Ali Y.'nin (62) kullandığı 42 V 4454 plakalı traktör ile Savaş Küçüktülü (60) idaresindeki 42 YN 720 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Savaş Küçüktülü ve Oğuzhan Küçükçopur (43) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA