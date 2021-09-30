Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir İstasyon Caddesi Mimar Sinan Sokağı'nda Necati A. idaresindeki 42 UFE 683 plakalı motosiklet ile Necati Ş. yönetimindeki 06 DB 4733 plakalı araç İstasyon çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Necati A, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Necati A, Konya'ya sevk edildi.
AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri