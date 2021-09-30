Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akşehir İstasyon Caddesi Mimar Sinan Sokağı'nda Necati A. idaresindeki 42 UFE 683 plakalı motosiklet ile Necati Ş. yönetimindeki 06 DB 4733 plakalı araç İstasyon çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Necati A, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Necati A, Konya'ya sevk edildi.

Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gazeteler Gülben Ergen Tarkan Muslera
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Arda Kardeşler Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kemal Kılıçdaroğlu Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Akşehir'deki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 14:31:51. #1.11#