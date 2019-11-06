Konya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

06.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:15

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza yapan motosikletin bir parçasının başka motosiklete çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Seydişehir - Konya Karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Hikmet Mızrak idaresindeki 42 ADN 694 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı. Kaza sırasından olay yerinden geçen M.Ç. idaresindeki 42 ADE 373 plakalı motosiklet ise kaza yapan motosikletten fırlayan bir parçanın çarpması sonucu devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Hikmet Mızrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü ise kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay yerine hayatını kaybeden Hikmet Mızrak'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA