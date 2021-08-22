Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Seydişehir Seyidharun Bulvarı Milli Egemenlik Caddesi Belediye Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 ACY 055 plakalı otomobil ile Bilal Elfihan idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Tensim Elfihan (7) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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