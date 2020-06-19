Konya'da mobilya malzemeleri üreten fabrikada korkutan yangın
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Konya'da mobilya malzemeleri üreten fabrikada korkutan yangın

Konya'da mobilya malzemeleri üreten fabrikada korkutan yangın Konya'da sünger, kauçuk gibi mobilya malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı.

19.06.2020 03:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 03:19

Konya'da mobilya malzemeleri üreten fabrikada korkutan yangın

KONYA - Konya'da sünger, kauçuk gibi mobilya malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesinde bir sanayi sitesinde bulunan mobilya malzemeleri üretilen fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, sünger, kauçuk, mobilya malzemeleri üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada gazetecilere bilgi veren Başkan Kılca, "Yangın tamamen söndürülmüş durumda. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz olaya anında müdahale ettiler. Daha sonra ilçe belediyelerimizin su araçları ve tankerleri de takviye olarak buraya geldi. Hamdolsun şu anda bir can kaybı yok. Çatı çökmesi var, orada da bir can kaybı yok. Ekiplerimiz de soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Konya'da mobilya malzemeleri üreten fabrikada korkutan yangın

Kaynak: İHA

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