Konya'da mısırda yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor

02.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:06

Türkiye'nin mısır üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Konya'da, hasadı süren mısırın rekoltesinde geçen yıla göre yüzde 25 artış olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda mısır hasadı devam ediyor. Fiyatı ve verimiyle ova çiftçisinin son yıllarda giderek ilgi gösterdiği mısırda bu yıl rekolte ve fiyatlar yüzleri güldürüyor.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın tarımsal üretimde Türkiye'nin kalbi olduğunu söyledi.

Hububat ve bakliyatın yanı sıra mısır üretiminde de kentin ön sıralarda yer aldığına işaret eden Çevik, "Bu üretim yılında öncelikle hububat sonrasında ayçiçeği harmanını bitirdik. Şu anda da mısırın hasadı sürüyor. Konya Ovası'nda bazı bölgelerde hasadın yüzde 60'ı tamamlandı. Bölge ortalamasında ise hasadın yüzde 40'ı tamamlandı." diye konuştu.

Çevik, Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan kapalı havzada, mısır üretiminin her geçen yıl arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çiftçi Kayıt Sistemi verilerine göre mısır ekim alanları bu yıl da arttı. Konya Ovası'nda geçen yıl 1,1 milyon dekar olan ekim alanı, bu yıl 1,4 milyon dekara çıktı. Karaman ve Aksaray'ı da dahil ettiğimizde Konya kapalı havzasında 2 milyon dekar arazide mısır üretimi yapılıyor. Bu da 3 milyon ton mısır üretimi kapasitesi demek. Türkiye'nin mısır üretimi tahmini 6,5 milyon ton civarında. Bunun yarısı Konya Ovası'ndan karşılanıyor."

"Konya Ovası'nda 2,7 ila 3 milyon ton civarında mısır üretimi gerçekleşiyor"

Damlama sulamala sistemlerinin yaygınlaşmasıyla dekardaki verimin arttığını vurgulayan Çevik, şunları kaydetti:

"Geçmişte dekarında 1,1 ton olan rekolte bugün 1,3-1,5 tona çıktı. Konya Ovası'nda 2,7 ila 3 milyon ton civarında mısır üretimi gerçekleşiyor. Devletin verdiği 1,150 kuruş olan müdahil fiyat, iyi rakam oldu. Girdiler de artış olduysa da ürünün fiyatı da yükseldi. Fiyatta geçen yıla göre yüzde 28-30 oranında artış yaşandı. Konya bölgesinde 3 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 25 artış öngörüyorum. Bunda ekim alanındaki artışın etkisi büyük."

Kaynak: AA