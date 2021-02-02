Konya'da miras yüzünden ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Konya'da miras yüzünden tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, cezaya haksız tahrik hükümlerinin uygulanması istendi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Uyar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan maktul Aziz ve sanık Adnan Uyar'ın anneleri Elmas Uyar, olay öncesinde sanık ve maktul arasındaki anlaşmazlıklara şahit olduğunu söyledi.

İkili arasında miras kalan arazilerle ilgili anlaşmazlıkların yaşandığını dile getiren anne Uyar, "Oğlum Aziz, arazilerin tamamını kendisi kullanmak istiyordu. Adnan da hakkını ona vermek istemiyordu. Aziz, Adnan'a ait arazileri de geçen seneye kadar ekip, sürmüştü. Benim bulunduğum bir ortamda Aziz, Adnan'a hitaben, 'Tarlaya gelirsen seni öldürürüm' demişti. Yine çok kez Aziz'in, Adnan'a 'Seni öldüreceğim' şeklinde tehdit içeren sözler söylediğini işittim." ifadelerini kullandı.

Tanık Mustafa K. ise "Sanık, eniştemin kardeşi olur. Maktul ve sanık arasında süregelen anlaşmazlıklardan haberim vardı. Sanık, maruz kaldığı tehditlere rağmen, maktule yönelik olumsuz bir şey söylemezdi." dedi.

İddia makamı, tanık beyanlarının ardından açıkladığı mütalaasında, sanık Adnan Uyar'ın, "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Savcı, tüm dosya kapsamı, deliller ve tanık beyanlarının, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerekli kıldığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Uyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta, 6 Ağustos 2020'de, miras yüzünden tartıştığı kardeşi tarafından iş yerinde tüfekle vurulan Aziz Uyar (32) yaşamını yitirmiş, kaçan Adnan Uyar ayçiçeği tarlasında saklanırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin