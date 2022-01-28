Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada kardeşini silahla öldüren sanığa "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Gürcan ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında, "Sanığın, olay günü silahını çantanın içine gizleyerek maktulün evinin bulunduğu yere geldiği, sitenin giriş kapısını görür şekilde maktulü beklemeye başladığı, maktulün oğluyla geldiğini görmesi üzerine maktule doğru yürüyüp çantasından çıkardığı tabancayla 5 el ateş ettiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Sanığın, "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Gürcan, önceki beyanlarını tekrar ederek, olay nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlediğini savunarak, "Müvekkilim hakkında ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını, bu uygulanmayacaksa haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Gürcan'a "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, cezayı, takdiri indirimle müebbet hapis cezasına düşürdü.

Sanığın tutukluluk hali devam edecek.

Olay

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 9 Ağustos'ta miras meselesi nedeniyle Hacı Gürcan (62) ile kardeşi Uğur Gürcan (48) arasında tartışma çıkmıştı. Hacı Gürcan'ın tabancayla ateş ettiği kardeşi Uğur Gürcan hayatını kaybetmişti.

Kaçan Hacı Gürcan 12 Ağustos'ta yakalanarak tutuklanmış, hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.