Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

08.02.2021 01:05 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:05
Konya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KB 4167 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 150. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Tuncer ile minibüste bulunan Tolga Tuncer (32), Figen Alp (24) ve 1,5 aylık M.A.T. araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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