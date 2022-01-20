Konya'da minibüs ücretleri arttı

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

KONYA (İHA) - Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Akaryakıta, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen büyük artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 30'luk bir artışla minibüs indi-bindi ücretimiz 4,5 TL olarak güncellenmiştir. Uygulama 21 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olacak." - KONYA

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