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Konya'da minibüs ücretleri arttı

Konya'da minibüs ücretleri arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

KONYA (İHA) - Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da minibüs ücretlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.

Başkan Muharrem Karabacak, ulaşım güncellemesiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Akaryakıta, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen büyük artışlar nedeniyle minibüsle ulaşım ücretlerine düzenleme yapılma gereği doğmuştur. Yüzde 30'luk bir artışla minibüs indi-bindi ücretimiz 4,5 TL olarak güncellenmiştir. Uygulama 21 Ocak 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olacak." - KONYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Esnaf Odası, Minibüs, Konya, Ekonomi, Haber

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