Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan K. (22) idaresindeki plakasız motosiklet ile Mevlüt K'nin (34) kullandığı 06 YA 9345 plakalı minibüs, Bozkır yolu Kesecik kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Halil A. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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