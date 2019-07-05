Konya'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
İsmail S. (23) idaresindeki 46 NH 458 plakalı minibüs, Karayolları kavşağında Mustafa K. (51) yönetimindeki 42 JA 293 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü İsmail S. ile araçtaki 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri