Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

KONYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ' Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda tatbikatlarımız sürüyor. Haziran ayındaki Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül'deki TURAZ ŞAHİNİ-2021 Tatbikatı'nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nı icra ediyoruz. Tatbikat 8 Ekim'e kadar devam edecek" denildi.