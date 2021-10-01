Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' - Haberler
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Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' yapıldığını duyurdu.

KONYA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ' Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı' yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda tatbikatlarımız sürüyor. Haziran ayındaki Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ve 6-17 Eylül'deki TURAZ ŞAHİNİ-2021 Tatbikatı'nın ardından şimdi de Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'nı icra ediyoruz. Tatbikat 8 Ekim'e kadar devam edecek" denildi.


Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

Konya'da 'Milli Anadolu Ankası-2021 Tatbikatı'

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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