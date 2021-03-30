Konya'da mezarlığın demir kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Konya'nın Ereğli ilçesinde mezarlığın kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde mezarlığın kapısına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Cami Kebir Mahallesi'ndeki Meydanbaşı Mezarlığı'nın demir kapısından geçmek isterken, parmaklıklara sıkışan ve tüm çabalarına rağmen kurtulamayan sokak köpeğini görenler, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Ereğli İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği demir parmaklıkları açarak çıkardı.

Sıkıştığı yerden kurtulan sokak köpeği, korkuyla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay