Konya'da meyve ve sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Konya'da meyve ve sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

01.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:16
Konya'da meyve ve sebze yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Hüseyin Muslu (49) yönetimindeki 52 ES 194 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Konya-Ankara kara yolunun 128. kilometresindeki Ömeranlı Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Muslu, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlanırken, yola saçılan meyve ve sebzeler ekiplerin yardımıyla toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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