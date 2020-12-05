Konya'da meydanlar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da meydanlar boş kaldı

05.12.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:17

Konya'da meydanlar boş kaldı Son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içine de getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 itibariyle başlamasıyla Konya'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

Konya'da meydanlar boş kaldı

KONYA - Son açıklanan korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içine de getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının akşam 21.00 itibariyle başlamasıyla Konya'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 5.00'a kadar kısıtlama getirilmesinin ardından kısıtlamanın kapsamı genişletildi. Açıklanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi her gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Dün akşam saat 21.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasıyla Konya'da cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehir merkezinin önemli noktalarının yanı sıra Mevlana Meydanı, Alaaddin Bulvarı'nda da sessizlik hakim oldu. Denetimlerde izinsiz dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanacak. Kısıtlama Pazartesi saat sabah 05.00 itibariyle sona erecek.

Konya'da meydanlar boş kaldı
Konya'da meydanlar boş kaldı
Konya'da meydanlar boş kaldı
Konya'da meydanlar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

İlgili Haberler

Konya'da cadde meydanlarda sessizlik hakim
Konya'da cadde meydanlarda sessizlik hakim
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Kısıtlama başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı
Yeni tedbirlerle birlikte Uşak sokakları boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Yaşar Güler Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Samatta Erol Bulut Necip Uysal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Aralık Survivor Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da meydanlar boş kaldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:17:06. #1.14#
title