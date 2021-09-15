Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel
Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan otomobilin devrildiği kazada, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan otomobilin devrildiği kazada, aynı aileden 7 kişi yaralandı.

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Eşeli mevkisinde Fevzi Aslan'ın kullandığı 80 GA 816 plakalı otomobil, sürücünsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil sürücüsü Fevzi Aslan ile eşi Zehra, çocukları Muhammet, Mustafa, Mahmut, Abdulkadir ve Semanur Aslan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri
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