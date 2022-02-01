Konya'da metil alkol zehirlenmesiyle ilgili yargılanan 2 sanık beraat etti

KONYA (AA) - Konya'da bir baharatçıdan etil alkol zannederek aldıkları metil alkolü içen 2 kardeşten birinin hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan iş yeri sahibi ile çalışanı beraat etti.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar A.A. ve M.M. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, mütalaasında, sanıkların üzerlerine atılı "olası kastla öldürme" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını belirterek, ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları müvekkillerinin üzerine atılı suçlamayı reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eylem ile ölüm arasında illiyet bağının bulunmaması nedeniyle iki sanığın da beraatine karar verdi.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Pazarı'ndaki bir baharatçı dükkanından, 28 Mayıs 2020'de etil alkol alan Hakan E. (55) hayatını kaybetmişti.

Hakan E'den alınan kan ve idrar örneklerinde etil alkolden değil, metil alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlenmiş, bunun üzerine A.A. (40) ile çalışan M.M. (23) gözaltına almıştı.