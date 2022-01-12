Konya'da mercimek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

AKSARAY (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yeşil mercimek yüklü tır, bariyerlere çarptıktan sonra refüje devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, mercimekler yola saçıldı.

Kaza, Kulu ilçesi Yeşiltepe Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye, göre Aksaray istikametinden Ankara yönüne yeşil mercimek götüren Ergün M. idaresindeki 18 ALE 848 plakalı tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yolun ortasındaki bariyerlere çarpan tır daha sonra refüje devrildi. Kazada sürücü hafif yaralanırken, tırın dorsesinde bulunan mercimekler yola saçıldı. Kazada Ankara-Aksaray istikameti yolun bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yola saçılan mercimeklerin ve devrilen tırın kaldırılmasının ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. - KONYA