Konya'da maske takmayan yaya ve sürücülere 8 bin 800 lira ceza Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler kapsamında açık ve umuma kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen Konya'da, maske kullanmayan yaya ve sürücülere toplam 8 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler kapsamında açık ve umuma kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilen Konya'da, maske kullanmayan yaya ve sürücülere toplam 8 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede PTT ve Hal kavşağında maske denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske takmadığı belirlenen sürücü ve yaya 11 kişiye, toplam 8 bin 800 lira ceza kesildi. Polis ekipleri, cezai işlem uyguladıkları kişilere maske vererek, yollarına bu şekilde devam etmelerini istedi.

Maske takmadığı için durdurulan bir sürücü ise neden maske takmadığı yönündeki soru üzerine, motosiklet kullanırken rüzgardan düştüğü gerekçesiyle maske takmadığını savundu.

Kaynak: AA