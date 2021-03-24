Konya'da mart karı güzelliği
24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:24
Konya'da mart karı güzelliğiKONYA'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Konya'da mart karı güzelliği
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Kar, dün akşam saatlerinde başladı ve aralıkla gün boyu devam etti. Beyaza bürünen kentte başta Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü, Tarihi Taşköprü ve 1299'da Anadolu Selçukluları döneminde yapılan tarihi Eşrefoğlu Camisi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı