Konya'da mart karı güzelliği
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Konya'da mart karı güzelliği

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:24

Konya'da mart karı güzelliğiKONYA'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Konya'da mart karı güzelliği

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışıyla seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Kar, dün akşam saatlerinde başladı ve aralıkla gün boyu devam etti. Beyaza bürünen kentte başta Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü, Tarihi Taşköprü ve 1299'da Anadolu Selçukluları döneminde yapılan tarihi Eşrefoğlu Camisi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği
Konya'da mart karı güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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