Konya'da market soygunu - Haberler
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Konya'da market soygunu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Konya'da market soygunu

KONYA'da, bir market zincirinin şubesine gelen cerrahi maskeli, siyah şapkalı gaspçı, kasiyere silah doğrultup, kasadaki paraları alarak kaçtı.

KONYA'da, bir market zincirinin şubesine gelen cerrahi maskeli, siyah şapkalı gaspçı, kasiyere silah doğrultup, kasadaki paraları alarak kaçtı. Polis, yaklaşık 2 bin TL'yi çalarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi üzerinde bulunan bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, cerrahi maskeli, siyah şapkalı bir kişi markete gelerek kasa görevlisine tabancasını doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, yaklaşık 2 bin lirayı alarak kaçtı. Market çalışanları durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Markette inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını alarak çevrede araştırma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri
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