Konya'da makine ustası, bankanın kendisine yanlışlıkla ödediği 40 bin lirayı iade etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir vatandaş, yaptığı işlem sonrası kendisine yanlışlıkla fazladan ödenen 40 bin lirayı bankaya geri getirdi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir vatandaş, yaptığı işlem sonrası kendisine yanlışlıkla fazladan ödenen 40 bin lirayı bankaya geri getirdi.

Giyim atölyesinde makine ustası İsmail Ölmezoğlu, ilçede bulunan bir bankaya giderek işlem yaptı. Banka personeli, Ölmezoğlu'na yanlışlıkla 40 bin lira fazla para teslim etti.

Parayı saymadan bankadan ayrılan Ölmezoğlu, aldığı nakitle borçlarını ödedikten sonra cebinde fazla para kaldığını fark etti.

Bankaya dönen Ölmezoğlu, yanlışlıkla kendisine ödendiği belirlenen 40 bin lirayı iade etti.

Ölmezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim olmayan parayı asla yiyemem. Zaten para artınca elim ayağım titredi. Onlar beni aramasın diye bankaya nasıl vardığımı bile hatırlamıyorum. Her insanın paraya ihtiyacı var ama alın teriyle kazanmadığım parayı asla alamam. Çoluk çocuğuma haram yediremem. Çünkü annem babam bana haram yedirmedi." ifadelerini kullandı.

Banka memuru da Ölmezoğlu'na örnek davranışı nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz