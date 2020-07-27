Konya'da mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
27.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:04
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çatmakaya mevkisindeki dik yamaçların bulunduğu alanda 4 keçi çıktığı zirveden geri inemedi. Keçilerin çobanlığını yapan kişinin haber vermesiyle olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, bölgede kısa sürede çalışma başlattı.
Zor şartlarda 3 saat süren uğraşın ardından kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA