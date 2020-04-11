Konya'da mahalle muhtarının basın mensuplarına ilişkin paylaşımına tepki Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, "sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere akın etmesinin basın mensuplarının suçu" olduğuna dair paylaşımda bulunan mahalle muhtarına ilişkin, "Medyayı hedef göstermek beyhude bir çabadır.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, "sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere akın etmesinin basın mensuplarının suçu" olduğuna dair paylaşımda bulunan mahalle muhtarına ilişkin, "Medyayı hedef göstermek beyhude bir çabadır." açıklamasında bulundu.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Meram Çaybaşı Mahallesi Muhtarı Metin Maşalı'nın, sosyal medya üzerinden, kamuoyunu haberdar etmek için fedakarca çalışan basın mensuplarına dair sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yaşanan zor süreçte gazetecilerin de sağlık çalışanları gibi görev başında olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bazı art niyetli şahısların 10 Nisan akşamında hedef saptırmaya dönük açıklamalarının neresinden bakarsanız bakın tutar yanı yoktur. Medya kuruluşlarına hakaret niteliği taşıyan bu açıklamalar, medyayı hedef göstermek, beyhude bir çabadır. Konya halkımız medya kuruluşlarının kendilerine doğru bilgiyi sunmak adına gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden, her türlü olumsuz koşulda görevini layıkıyla yerine getirmek için gayret ettiğini çok iyi bilmekte ve sağduyu ile hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Özdemir, Metin Maşalı'ya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA