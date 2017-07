Konya'da Mahalle Halkı Uyuşturucuya Karşı Mücadele Başlattı

KONYA'da polisin daha önce birçok kez uyuşturucu operasyonu düzenlediği Doğanlar Mahallesi'nde toplanan mahalle sakinleri, son zamanlarda meydana gelen uyuşturucudan kaynaklı ölümlerden etkilenerek, uyuşturucuya ve uyuşturucu satıcılarına karşı savaş açtıklarını açıkladı.



Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik gurup yürüyüş yaparak uyuşturucu satıcılarının ve mahalleye uyuşturucu almaya gelecek kişileri uyardı. Gurup adına konuşan İsmail Çokkaynar, "Doğanlar Mahallesi uyuşturucunun satıldığı yerdir. Biz mahalle sakinleri olarak bu olaya el atmış bulunmaktayız. Her gün ama her gün çocuklarımız ölüyor. Geliyorlar buradan alıyorlar zehirlenip ölüyorlar. Biz uyuşturucuyla sadece Doğanlar Mahallesi'nde değil tüm Konya'da savaşacağız. Valimizden, Belediye Başkanımızdan destek istiyoruz. Polislerin de bizimle beraber çalışmasını istiyoruz" dedi.



HER GÜN ÇOCUKLARIMIZ ÖLÜYOR



Son zamanlarda artan uyuşturucu ölümlerine dikkat çeken İsmail Çokkaynar, "Her gün çocuklarımız ölüyor. Her gün bir yerlerden çocuk toplayıp hastanelere yetiştiriyoruz. Tanıyalım tanımayalım her çocuğu hastanelere götüreceğiz. Biz çocuklarımızın ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Ecelimizle ölmek istiyoruz. Torbacılık yapan, satıcılık yapan varsa da burada yaptırtmayacağız." diye konuştu.



Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasının ardından grup 'Ölmek var dönmek yok' sloganı attıktan sonra dağıldı.



- Konya