Mahalle bekçilerinden örnek davranış
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Mahalle bekçilerinden örnek davranış

19.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:55

Konya'da gece saatlerinde görev yapan mahalle bekçilerinin, bir züccaciye dükkanı önündeki üzeri açılmış ürünleri branda ile kapatıp koruma altına alması takdir topladı.

Konya'da gece saatlerinde görev yapan mahalle bekçilerinin, bir züccaciye dükkanı önündeki üzeri açılmış ürünleri branda ile kapatıp koruma altına alması takdir topladı.

Gece saatlerinde vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına mahallelerde denetim yapan bekçiler, Karatay ilçesindeki bir züccaciye dükkanına ait ürünlerin üzerinin açıldığını ve malzemelerin dağıldığını gördü.

Duruma müdahale eden bekçiler, toparladıkları malzemelerin üzerini branda ile kapattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Mahalle bekçilerinden örnek davranış
Mahalle bekçilerinden örnek davranış
Mahalle bekçilerinden örnek davranış
Mahalle bekçilerinden örnek davranış

Kaynak: Anadolu Ajansı

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