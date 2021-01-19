Mahalle bekçilerinden örnek davranış

Konya'da gece saatlerinde görev yapan mahalle bekçilerinin, bir züccaciye dükkanı önündeki üzeri açılmış ürünleri branda ile kapatıp koruma altına alması takdir topladı.

Konya'da gece saatlerinde görev yapan mahalle bekçilerinin, bir züccaciye dükkanı önündeki üzeri açılmış ürünleri branda ile kapatıp koruma altına alması takdir topladı.

Gece saatlerinde vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına mahallelerde denetim yapan bekçiler, Karatay ilçesindeki bir züccaciye dükkanına ait ürünlerin üzerinin açıldığını ve malzemelerin dağıldığını gördü.

Duruma müdahale eden bekçiler, toparladıkları malzemelerin üzerini branda ile kapattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı