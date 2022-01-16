KONYA (İHA) - - Konya'da maç sırasında helikopter ambulans sahaya indi

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hastayı almaya gelen helikopter ambulans, oynanan Bölgesel Amatör Ligi maçı sırasında sahaya indi. Hastayı alan helikopter ambulans havalandıktan sonra ara verilen maç kaldığı yerden devam etti.

Kulu ilçesinde rahatsızlanarak Kulu Devlet Hastanesine götürülen Hasan Önlü'nün yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. İlk müdahalesi yapılan Hasan Önlü için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı istendi. Konya'dan kalkan helikopter ambulans, Bölgesel Amatör Ligi'nde Kulu Belediyespor ile Anadolukartal maçının oynandığı Kulu Şehir Stadı'na inmek istedi. Helikopter ambulans stada ulaştığı sırada oynanan maç hakem tarafından durduruldu. Oyuncuların sahayı terk etmesinin ardından helikopter ambulans, sahaya iniş yaptı. Sahanın dışında bekleyen ambulanstan alınan hasta Hasan Önlü helikopter ambulansa taşındıktan sonra Konya'ya sevk edildi. Helikopter ambulansın hastasını aldıktan sonra kalkış yapmasıyla ara verilen maç kaldığı yerden devam etti.