Konya'da lokantada patlama
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Konya'da lokantada patlama

Konya'da lokantada patlamaKONYA'nın Kulu ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi.

25.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:33
Konya'da lokantada patlama

'da lokantada patlama

KONYA'nın ilçesinde kapalı olan bir lokantada meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi Kudbettin Gündüz Caddesi'ndeki Ali Baltacı'ya ait lokantada, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. İş yerinin kapalı olduğu sırada meydana gelen patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. Lokantada maddi hasara neden olan patlama, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Konya'da lokantada patlama
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