Konya'da liseli gençler için Lise Medeniyet Akademisi Projesi hayata geçirildi

Konya Büyükşehir Belediyesince, lise ve açık lisede eğitim alan öğrencilere ve mezun gruplara yönelik hayata geçirilen Lise Medeniyet Akademisi Projesi kapsamında kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesince, lise ve açık lisede eğitim alan öğrencilere ve mezun gruplara yönelik hayata geçirilen Lise Medeniyet Akademisi Projesi kapsamında kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, özellikle açık lise öğrencileriyle yapılacak yüz yüze eğitimlerle öğrencilerin hayatında dokunmak, kentteki tüm liseli gençlerin eğitim, bilgi ve birikimini arttırmak için Lise Medeniyet Akademisi projesini başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akademi'ye başvurmak isteyen öğrencilerin 12 Eylül tarihine kadar "atabeygenclik.konya.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

Lise Medeniyet Akademisi'nde verilecek nitelikli eğitimlerle geleceği inşa edecek gençlerin ufkunu genişletmek, hedeflerine emin adımlarla yürümelerini sağlamak istediklerini belirten Altay, Türkiye'nin 2023 vizyonunda gençlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Hedefleri ve hayalleri doğrultusunda hem şehrimize hayırlı hem de ülkemize faydalı genç nesiller yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Lise Medeniyet Akademisi projemizle 9, 10, 11, 12. sınıf, açık lisede eğitim alan öğrencilerimize ve mezunlara, milli ve manevi eğitimler, ders ve sınav destek programları, atölyeler ile çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu olacak eğitimlere katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin