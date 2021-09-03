Konya'da liseli gençler için Lise Medeniyet Akademisi Projesi hayata geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da liseli gençler için Lise Medeniyet Akademisi Projesi hayata geçirildi

Konya'da liseli gençler için Lise Medeniyet Akademisi Projesi hayata geçirildi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesince, lise ve açık lisede eğitim alan öğrencilere ve mezun gruplara yönelik hayata geçirilen Lise Medeniyet Akademisi Projesi kapsamında kayıtlar başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesince, lise ve açık lisede eğitim alan öğrencilere ve mezun gruplara yönelik hayata geçirilen Lise Medeniyet Akademisi Projesi kapsamında kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, özellikle açık lise öğrencileriyle yapılacak yüz yüze eğitimlerle öğrencilerin hayatında dokunmak, kentteki tüm liseli gençlerin eğitim, bilgi ve birikimini arttırmak için Lise Medeniyet Akademisi projesini başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akademi'ye başvurmak isteyen öğrencilerin 12 Eylül tarihine kadar "atabeygenclik.konya.bel.tr" adresinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

Lise Medeniyet Akademisi'nde verilecek nitelikli eğitimlerle geleceği inşa edecek gençlerin ufkunu genişletmek, hedeflerine emin adımlarla yürümelerini sağlamak istediklerini belirten Altay, Türkiye'nin 2023 vizyonunda gençlere önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Bu doğrultuda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Hedefleri ve hayalleri doğrultusunda hem şehrimize hayırlı hem de ülkemize faydalı genç nesiller yetiştirmek için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Lise Medeniyet Akademisi projemizle 9, 10, 11, 12. sınıf, açık lisede eğitim alan öğrencilerimize ve mezunlara, milli ve manevi eğitimler, ders ve sınav destek programları, atölyeler ile çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu olacak eğitimlere katılacak tüm öğretmen ve öğrencilerimize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
Aldığı damacana suyun içinden hortum çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mesut Akusta Gülben Ergen
Spor Muslera Cristiano Salih Uçan Umut Meraş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da liseli gençler için Lise Medeniyet Akademisi Projesi hayata geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 15:39:00. #1.14#

title