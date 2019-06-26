Konya'da LGS sınavında tam puan alan öğrencilere plaket

Konya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 20 öğrenci plaketle ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Mevlana Öğretmen Evi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav Yönetimi, Moral Motivasyon ve Rehberlik Daire Başkanı İlyas Can, öğrencilerin başarısında emeği geçen öğretmenlere ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de akademik yönden başarılı, hedefi büyük, vatanının ve medeniyetinin değerleriyle özdeşleşmiş sağlam karakterli bir gençliğin, ülkenin en büyük hazinesi olduğunu söyledi.

Büyük, şunları kaydetti:

"Çalışkan, üretken, başarılı ve başarılarını yenileriyle perçinlemeyi bir gereklilik sayan öğrencilerimiz, tarihi ve milli bir vazifenin de yürütücüsü konumundadır. Buradaki gençlerimiz, Türk eğitim ve kültür tarihinin en gözde beldelerinden biri olan Konya'mızın başarı tarihine anlamlı ve kıymetli bir katkı sunmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyoruz. Açmış oldukları yolda diğer arkadaşlarının da emin adımlarla takip edeceklerine inanıyoruz."

Konuşmaların ardından, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 20 öğrenciye plaket verildi.

"Tıp okuyup, beyin cerrahı olmayı istiyorum"

Sınavda 500 tam puan alan Karatay Hürriyet Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Ebrar Öksüz, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava kararlı bir şekilde, azimle hazırlandığını söyledi.

Her zaman planlı ve programlı hareket ederek ders çalıştığını anlatan Öksüz, "En başta kendime çok yüklenmedim. Yavaş yavaş başlayıp, tempomu giderek yükselttim. Konular da zamanla ağırlaştığı için soru çözümümü artırdım. Gelece yıllarda sınava girecek öğrencilere sosyal hayattan kopmadan kararlı bir çalışma temposu içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Çalıştım, elimden geleni yaptım. Öğretmenlerim ve ailem çok yardımcı oldu bana bu süreçte. Çok yoruldum ama sonucunda da meyvesini aldım. Mutluyum. İleride tıp okuyup, beyin cerrahı olmayı istiyorum." diye konuştu.

"Ebrar'ı sofraya yemek yemek için bile zor getiriyorduk"

Ebrar Öksüz'ün babası Muammer Öksüz de kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Kendisinin okuyamadığını ama kızının okuması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden baba Öksüz, "Allah'ım devletine, milletine, insanlığa faydalı bir birey olmasını nasip etsin. Ben çocuğumu Türk öğretmenlerine emanet ettim, sonuçları da güzel oldu." değerlendirmesini yaptı.

Anne Ümmügül Öksüz de kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızıma ders çalışması için baskı yapmadık. Ebrar'ı sofraya yemek yemek için bile zor getiriyorduk. Günlük hayatımızı Ebrar'a göre planladık. Sonuçta ortaya güzel bir iş çıktı. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Karatay Hürriyet Ortaokulu Müdürü Hüseyin Bağcı da okullarının başarısından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başarılı bir sınav hazırlık süreci geçirdiklerini kaydeden Bağcı, şöyle konuştu:

"4 yıl öncesinde Türkiye'de yabancı dil ağırlıklı sınıf açan ilk okullardan birisiyiz. Bu okulun meyvesini de şimdi toplamaya başladık. İlk mezunlarımızdan Ebrar, hem İngilizceyi çok rahat bir şekilde konuşabiliyor hem de akademik başarı olarak çok iyi bir yere geldik. Bu da demektir ki Türkiye'de problem olarak görülen yabancı dil aslında çözülemeyecek bir problem değil."

Kaynak: AA