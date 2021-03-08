Konya'da LGS hazırlık setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan soruların yer aldığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'daki tüm 8. sınıf öğrencileri için baskısı gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık setlerinin dağıtım töreni, yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan soruların yer aldığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'daki tüm 8. sınıf öğrencileri için baskısı gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık setlerinin dağıtım töreni, yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Şehit Sadık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende, sözel ve sayısal dersler olarak iki ayrı kitaptan oluşan setleri öğrencilere dağıttı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere küçük bir katkı olması amacıyla kentteki tüm 8. sınıf öğrencilerine bu setten hediye ettiklerini ifade eden Altay, "3 ay sonra gerçekleşecek LGS önemli ama hayatın sonu değil, asıl önemli olan iyi insan olmak için gayret göstermek." diye konuştu.

Büyük de il özelinde milli eğitim olarak online sınavlar yaptıklarını ama öğrencilerin ellerine kitapları alarak sınava uygun şekilde çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kitapların Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ulaştırılmasının çok kıymetli olduğunu kaydeden Büyük, Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı