Konya'da LGS hazırlık setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da LGS hazırlık setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi

08.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:22
Konya'da LGS hazırlık setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan soruların yer aldığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'daki tüm 8. sınıf öğrencileri için baskısı gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık setlerinin dağıtım töreni, yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan soruların yer aldığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'daki tüm 8. sınıf öğrencileri için baskısı gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık setlerinin dağıtım töreni, yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Karatay Şehit Sadık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen törende, sözel ve sayısal dersler olarak iki ayrı kitaptan oluşan setleri öğrencilere dağıttı.

LGS'ye hazırlanan öğrencilere küçük bir katkı olması amacıyla kentteki tüm 8. sınıf öğrencilerine bu setten hediye ettiklerini ifade eden Altay, "3 ay sonra gerçekleşecek LGS önemli ama hayatın sonu değil, asıl önemli olan iyi insan olmak için gayret göstermek." diye konuştu.

Büyük de il özelinde milli eğitim olarak online sınavlar yaptıklarını ama öğrencilerin ellerine kitapları alarak sınava uygun şekilde çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Kitapların Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ulaştırılmasının çok kıymetli olduğunu kaydeden Büyük, Altay'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Hakan Taşıyan Müslüm Gürses Çağlar Ertuğrul
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da LGS hazırlık setlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:24:19. #1.14#
title