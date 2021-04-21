Konya'da kuyumcuyu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Konya'da kuyumcuyu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Konya'da kuyumcuyu silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kuyumcuyu silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kuyumcuyu silahla yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ereğli ilçesine bağlı Boyacıali Mahallesi Eski Kasaphane Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının sahibi Tamer Çavdar, 19 Nisan'da iş yerinin kepenklerini açtığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Yaralı Çavdar hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan saldırgan E.C. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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