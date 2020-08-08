Konya'da kuyumcunun etkisiz hale getirdiği iki soyguncu, adliyeye sevk edildi Konya'da silahlı soygun girişiminde bulundukları kuyumcu dükkanının sahibi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi.

Konya'da silahlı soygun girişiminde bulundukları kuyumcu dükkanının sahibi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan iki zanlı, adliyeye sevk edildi. Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan caddesindeki kuyumcu dükkanını silah zoruyla soymak isterken, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edilen şüphelilerden, silahla yaralanan Mustafa H'nin (19), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Soygunu önceden planlamışlar Emniyete götürülen Mustafa H. ile Ahmet T'nin (19), ifadelerinde, soygunu önceden planladıklarını, olayda kullandıkları pompalı tüfeği bir tanıdıklarından aldıklarını anlattıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa H, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi. Olay Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde dün kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), sabah saatlerinde silahlı soygun girişiminde bulunan iki şüpheliden birini silahla yaralamış, diğer şüpheliyi de etkisiz hale getirip polise teslim etmişti. Kaynak: AA