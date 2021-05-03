Konya'da kuşlar için 1250 yeni kuş evi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuşların korunmasını ve barınmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde farklı noktalara 1250 kuş evi monte etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuşların korunmasını ve barınmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde farklı noktalara 1250 kuş evi monte etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Konya'nın sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası bir şehir olduğunu belirtti.

Konya'da yaşayan bütün canlılara sahip çıktıklarını dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne önemli bir yere sahip olan kuş evleri kültürünü Konya'da yaşatıyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğumuz Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en zarif örneklerinin yansıtıldığı 'Kuş Evleri' sergimizin ardından şehrimizde farkındalık oluşturmak ve kuşlara sıcak bir yuva kazandırmak amacıyla, caddeler, mezarlıklar, parklar gibi noktalara 1250 kuş evini astık. Sahipsiz hayvanlar için merhamet yuvası olan Konya'mızda tüm yaratılanları yaratandan ötürü seviyoruz. Tüm hemşehrilerimizden 'tam kapanma' sürecinde kapılarının önlerine bir kap su, bir avuç yem bırakmalarını rica ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin