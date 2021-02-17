Konya'da kurtlar şehre indi
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Konya'da kurtlar şehre indi

17.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:32
Konya'da kurtlar şehre indi

Konya'nın Hadim ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, şehir merkezine indi.

Konya'nın Hadim ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kurtlar, şehir merkezine indi. Çöp konteyneri ve araçların arasında gezinen kurtlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Orta Toros Dağları üzerine kurulu ilçenin yüksek kesimlerine yağan kar yağışı yabani yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtlar, kent merkezine inerek yiyecek aradı. Kısa bir süre çöp konteyneri çevresinde ve araçların arasında gezinen kurtlar, daha sonra yerleşim yerinden uzaklaşıyor. Bu anlar ise farklı zamanlarda güvenlik kameralarına yansıyor. - KONYA

Konya'da kurtlar şehre indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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