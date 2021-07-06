Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetlisi tarafından kurşunlanan otomobilin sürücüsü ayağından yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetlisi tarafından kurşunlanan otomobilin sürücüsü ayağından yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezinde ikamet eden M.A. (35) mahalle meydanında içerisinde bulunduğu otomobiline tabanca ile ateş açılması sonucu ayağından yaralandı. Silahla ateş açılmasının ardından otomobiliyle yaralı halde meydandan uzaklaşmaya çalışan M.A., ilkokul yakınlarındaki köprü üzerine kadar gidebildi. Sol ayak baldırına isabet eden kurşun sebebiyle yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralı yakınlarının olayı haber alır almaz hastaneye gelmesi nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis geniş güvenlik önlemi alarak tarafları sakinleştirdi. Olay yerinde ve araçta jandarmanın yaptığı incelemede, otomobilin arka ve yan camlarına 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, kurşunlama olayına karıştığı belirlenen O.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'da kurşunlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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