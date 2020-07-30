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Konya'da kurban pazarında pandemi sakinliği

Konya'da kurban pazarında pandemi sakinliği KONYA - Konya'da hayvan pazarında Kurban Bayramı arefesinde pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmıyor.

30.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:25

Konya'da kurban pazarında pandemi sakinliği

KONYA - Konya'da hayvan pazarında Kurban Bayramı arefesinde pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını hayatı her alanda etkiliyor. Vaka sayılarının yüksek seyrettiği Konya'da kurban pazarlarında da sakinlik yaşanıyor. Vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını tanıdıkları yerlerden veya köylerden alırken, pazara gelenlerin büyük kısmı fiyat öğrenmekle yetiniyor.

Kurban satıcısı Yunus Alpyuruk, satışların geçen seneye göre kötü olduğunu söyledi. Satışların düşüklüğüne değinen Alpyuruk, "Allah yardım etsin insanlara. Virüsten dolayı gelmeyen, kalabalık ortama girmeyen insanlar olduğu için bunların büyük bir etkisi var pazara" dedi.

Kurban satıcısı Orhan Yılmaz ise, arefe günü olmasına rağmen yoğunluğun az olduğunu ifade etti. Vatandaşın evde olduğunu aktaran Yılmaz, "Virüsten dolayı dışarı çıkmıyorlar, korkuyorlar. Konyalı bu gidişle kurban kesmeyecek galiba. Geçen seneye oranla satışlar çok düşük. Mallarımızın fiyatları uygun ama yine de gelen yok. Gelen giden yok herkes evinde duruyor" ifadelerini kullandı.

Konya'da kurban pazarında pandemi sakinliği

Kaynak: İHA

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