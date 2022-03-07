Konya'da "kurbağa adamlar" buz tutan göle dalış yaparak Kadınlar Günü'nü kutladı

KONYA (AA) - Konya Emniyet Müdürlüğünün kurbağa adamları olarak bilinen sualtı arama kurtarma polisleri, buz tutan baraj gölünde dalış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirdi. Su altı arama kurtarma polisleri, donan Altınapa Barajı'nın yüzeyindeki buz tabakasını keserek sıcaklığı sıfırın altında 10'u bulan suya daldı.

Kurbağa adamlar, bir kağıda yazdıkları; "Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum" hadis-i şerifi, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözü ve "Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğiyle… Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun" mesajlarıyla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Suyun altında gül yaprakları atan Kurbağa adamlar, görsel bir şölen oluşturdu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarda durdurduğu kadın sürücülere gül verdi, çikolata ikram etti.

İl Emniyet Müdürlüğü, ayrıca görev yapan tüm kadın personele gül verdi.