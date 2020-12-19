Konya'da kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye ceza
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Konya'da kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye ceza

19.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:00
Konya'da kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye ceza

Konya'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza işlem uygulandı.

Konya'da trafik polislerinin gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye çeşitli ihlallerden ceza işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, korona virüsle mücadele kapsamında kent genelinde yürüttüğü uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamında yapılan denetimlerde, 989 sürücüye hız sınırı ihlali, 988 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 698 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 7 sürücüye fazla yolcu taşımak, 8 sürücüye alkollü araç kullanmaktan adli ve idari işlem yapıldı. İncelenen 62 araç ise trafikten men edildi.

Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 624 kişiye işlem

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Covid-19 ile mücadele kapsamında yaptıkları denetimlerde ise, sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 624 kişiye işlem yapıldı. Denetlenen umuma açık 2 iş yeri faaliyetten men edildi. Karapınar ilçesinde de, 2 ayrı ikamette kumar oynadığı tespit edilen 20 kişi hakkında da işlem yapıldı. Ele geçirilen iskambil, poker fişi gibi malzemelere de el konuldu. - KONYA

Konya'da kurallara uymayan 2 bin 690 sürücüye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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